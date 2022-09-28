Bayburt'ta sürüye dalan 2 kurt 5 koyunu telef etti.

Alınan bilgiye göre, Tuzcuzade mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Erkan Narmanlı'nın sürüsüne 2 kurt saldırdı. Kurtlar 5 koyunu telef ettikten sonra fark edildi. Çobanın müdahalesiyle kurtlar kaçarak uzaklaştı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdür yardımcısı Gökmen Şengün ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kürşad Yıldız, sürü sahibini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.