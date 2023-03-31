Taht köyünden deprem bölgesine nakdi yardım

Bayburt'un Taht köyünde, muhtarlığın girişimleriyle başlatılan kampanya çerçevesinde köy sakinlerince toplanan 250 bin TL'lik nakdi yardım depremzedeler için kullanılmak üzere Bayburt Valiliğine teslim edildi.

Köy içi ve köy dışında yaşayan vatandaşların tümünün katılımıyla 1 aydır devam eden kampanyaya katılım yüksek oldu. Almanya Stuttgart Tahtlılar Birliği başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Bayburt merkez ve köyde yaşayan vatandaşların desteğiyle toplanan 250 bin lira Muhtar Hüsamettin Kuyruk ile köy sakinlerinden Hüseyin Kuyruk tarafından Valiliğin hesabına yatırıldı.

Dekontun Vali Yardımcısı Emine Dicle'ye takdimin ardından bir açıklama yapan Hüseyin Kuyruk, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Taht köyümüzde depremzedeler için yardım kampanyası başlattık. Almanya Stuttgart Tahtlılar Birliği, Ankara, İstanbul, Bursa, Bayburt Merkez ve Taht Köyünde ikamet eden hemşerilerimizin büyük destekleriyle bir nebzede olsa yaraların sarılabilmesi için bu kampanyayı sürdürdük. Emeği geçen tüm hemşerilerimizden Allah razı olsun. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz. Rabbim bir daha böyle felaket bir göstermesin.” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Emine Dilce, köy sakinleri başta olmak üzere kampanyada emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.