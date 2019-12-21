T?rkiye Afet M?dahale Plan? kapsam?nda Bayburt Afet ve Acil Durum Y?netimi M?d?rl??? taraf?ndan TAMP bilgi y?netimi izleme ve de?erlendirme toplant?s? yap?ld?. AFAD M?d?rl??? toplant? salonunda yap?lan Bilgi Y?netimi De?erlendirme ve ?zleme ?al??ma Grubu Operasyon Plan?n?n E?itim toplant?s?nda planda g?revli kurumlar?n g?rev ve sorumluluklar? ayr?nt?l? olarak anlat?ld?. Afetlere kar?? haz?rl?kl? olabilme ad?na yap?lm?? olan ?al??malar? g?zden ge?irmek, kurum ve kurulu?lara g?revlerini hat?rlatmak ve koordinasyonu sa?lamak amac?yla yap?lan bilgilendirme toplant?s?nda depreme kar?? haz?rl?kl? olabilme ad?na yap?lm?? olan ?al??malar?n yan? s?ra, Bayburt'taki, do?al olmayan afetlere d?n?k olarak al?nan ve al?nmas? gereken tedbirlere ili?kin ?al??malar yap?lan sunum e?li?inde de?erlendirildi.