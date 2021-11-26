Tanıtım günlerinde üniversitesinin ürünleri görücüye çıktı

Maltepe'de düzenlenen "Sevdamız Bayburt İstanbul'da" adlı tanıtım günlerinde Bayburt Üniversitesinin ürünleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Maltepe Etkinlik Alanında gerçekleşen programda yerini alan üniversitenin standında, üniversite tarafından tescillendirilen ehram, organik Bayburt balı ve Aydıntepe şeker fasulyesinin yanı sıra üniversitenin ehram atölyesinde ehram kumaşından üretilen şal, bindallı, kravat, atkı, tepsi ile Bayburt Üniversitesi yayınlarından çıkan kitaplar sergileniyor.

Yöresel ve organik ürünleri ile birlikte üniversitesi tarafından yayın dünyasına kazandırılan Tarihi ve Kültürel Varlıklarıyla Bayburt, Bayburtlu Zihni Divanı, Kısas-I Enbiya, Yusuf İle Zeliha, Bayburt Nüfus Defterleri, Bayburtlu Halk Şairleri, Cumhuriyet Döneminde Bayburt, Bayburtlu Celal'i Baba'nın Şiir Dünyası, Bayburt'taki Türbe ve Ziyaret Yerleri gibi Bayburt tarihi, kültürü gibi konuların ele alındığı daha onlarca kitap da ziyaretçiler tarafından ilgiyle inceleniyor.

‘Bayburt Tanıtım Günleri' 28 Kasım tarihine kadar İstanbul'da devam edecek.