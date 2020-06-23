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Tarihi Bayburt Lisesi yeni eğitim sezonuna hazırlanıyor

Vali Cüneyt Epcim, restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen tarihi Bayburt Lisesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Cüneyt Epcim, restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen tarihi Bayburt Lisesi'nde incelemelerde bulundu.


Yeni eğitim öğretim sezonunda hizmete alınması planlanan tarihi bina, yapılan titiz çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun projesi doğrultusunda binada ilk olarak cephe sağlıklaştırması ve temizliği gerçekleştirildi. Projeye uygun olarak bazı kısımlar baştan aşağı yenilendi. Öğrencilerin bilgiye rahat ulaşabilmelerini sağlamak üzere internet alt yapısının unutulmadığını projede sınıflar akıllı tahta sistemleri ile donatıldı.


Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Epcim, tarihi yapıyı dolaştı. Vali Epcim, yüklenici firma yetkililerinden aksaklıkların giderilmesini istedi.


Vali Cüneyt Epcim'e, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya eşlik etti.

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