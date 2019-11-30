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Taş kırma makinesine düşen işçi öldü

Bayburt’ta taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

Bayburt'ta taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.


Olay, bugün saat 11. 15 sıralarında Bayburt merkez Şingah Mahallesinde bulunan bir işletme içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerindeki taş kırma makinesini kontrol ederken düşen Kadir Taş, olay yerinde yaşamını yitirdi.


Olay yerine polis, 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemelerinin ardından Taş'ın cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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