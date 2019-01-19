İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşhan'da Turkuaz Resim Sergisi

Bayburt Belediyesi’nin 2019 yılı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Turkuaz Resim Sergisi tarihi Taşhan’da açıldı.

Bayburt Belediyesi'nin 2019 yılı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Turkuaz Resim Sergisi tarihi Taşhan'da açıldı.


Belediyenin ev sahipliğinde sanatçı ve akademisyen Tekin Koçan tarafından düzenlenen serginin açılışına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci ve vatandaşlar katıldı.


Açılışın ardından sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri eserler hakkında sanatçı Tekin Koçan'dan bilgi aldılar. Daha sonra Vali Pehlivan ve Başkan Memiş Koçan'a teşekkür belgesi hediye takdim ettiler. Sergi sanatseverler için 30 Ocak 2019'a kadar kapılarını açık tutacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.