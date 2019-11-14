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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.


Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'ye düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Bayburt'a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Vali Cüneyt Epcim ile makamında bir araya geldi.


Gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette Bayburt hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.


Vali Cüneyt Epcim ziyaret sonrası Başkan Feyzioğlu'na teşekkür etti.


Başkan Feyzioğlu ise Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.


Ziyarette Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan ile Gümüşhane - Bayburt Bölge Baro Başkanı Serkan Pekmezci yer aldı.

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