TDP ekipleri 2022 yılı içerisinde 15 bin 562 vatandaşa bilgilendirme faaliyetinde bulundu

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık, kadın acil destek programı (KADES),'Kadına El-Kal-Ka-Maz Mottosu', 112 acil çağrı hattı, çocuk güvenliği, trafik kuralları, bağımlılıkla mücadele, sahte para, düğünlerde havaya ateş açılmaması, evden ve işyerinden hırsızlık olayları, aile içi ve kadına yönelik şiddet konularında toplamda 15 bin 562 vatandaşa bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca çalışmalar dahilinde; sorumluluk alanı huzur toplantısı, mahalle huzur toplantısı, apartman toplantısı, vatandaş katılım programı olmak üzere toplamda 34 toplantı, 2 huzur evi ziyareti, 422 pazar esnaf ziyareti, bin 551 ikamet ziyareti, 104 okul ziyareti, 139 muhtar ziyareti, 333 işyeri ziyareti, 238 resmi kurum ve dernek ziyareti gerçekleştirildi.