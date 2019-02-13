Tek şehir üç kart

Kentte Kooperatif bünyesinde hizmet veren dolmuş hatları kartlı, sonradan yapılan ihaleyle hatta hizmet veren 4 yarım otobüs ise para karşılığı yolcu taşıyor.

Bu durumdan rahatsız olduklarını dile getiren Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden Uğur Hünercioğlu, “Kendi kentinde tek kartla tüm toplu taşımacılık hizmetlerinden yararlandığını, Bayburt'taki karmakarışık uygulamanın Türkiye'de bir başka örneğinin olduğunu sanmıyorum” dedi.