TEKNOFEST takımlarına teşvik desteği

Robotik alanında geçen yıl Sivas ve Şanlıurfa illerinde yarışarak birincilik ve ikincilik ödüllerini Bayburt'a getiren Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Robot Takımı, TEKNOFEST 2022'de liseler arası İHA kategorisinde Afyon'da yarışarak TEKNOFEST Karadeniz'e finalist olarak katılmıştı.

Robot takımı, bu yıl TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması'nda KTR aşamasını tamamlayarak 24-30 Nisan'da Aksaray'da yapılacak finale hazırlanırken Robohatip takımı ise Dikey İHA görev videosu çekimlerini tamamladıktan sonra 24 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Liseler Arası İHA Yarışması'na katılmayı bekliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Anadolu İmam Hatip Lisesi robot takımlarıyla geçen yıl olduğu gibi bu sene de final görmeyi hedeflediklerini belirterek takımlara başarılar diledi.