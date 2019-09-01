İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Bayburt Özel İdare Spor:3 - Birevim Elazığspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.



Stat: Gençosman Stadyumu


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Şimşek, Mustafa Han


Bayburt Özel İdarespor: Alişan Şeker, Erol Yükseker, Emre Şahin (Alper Tursun), Bilal Gülden, Haydar Deniz, Furkan Tütüncü Niyazi Çolak (dk. 74 Azad Filiz), Tayyib Kanarya, Yusuf Onur Arıkan, Muhammet Mahmut Emirxxx, İsmet Kavuştu



Birevim Elazığspor:


Ahmet Doğan, Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, (dk 45 Selim Enes Özeren ) Ömer Yıldız (Fırat Sefa Öncü ), Serdar Özbayraktar, Cengizhan Akgün, Murathan Özen, Kadir Taşoğlu



Goller: Tayyib Kanarya (dk.4, 34), Alper Tursun (dk.90+4) Bayburt Özel İdare Spor, Serdar Özbayraktar (dk. 47) Birevim Elazığspor


Sarı kartlar: Furkan Tütüncü (Bayburt Özel İdare Spor), Serdar Özbayraktar (Birevim Elazığspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.