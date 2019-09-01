TFF 2. Lig: Bayburt Özel İdare Spor:3 - Birevim Elazığspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Gençosman Stadyumu
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Şimşek, Mustafa Han
Bayburt Özel İdarespor: Alişan Şeker, Erol Yükseker, Emre Şahin (Alper Tursun), Bilal Gülden, Haydar Deniz, Furkan Tütüncü Niyazi Çolak (dk. 74 Azad Filiz), Tayyib Kanarya, Yusuf Onur Arıkan, Muhammet Mahmut Emirxxx, İsmet Kavuştu
Birevim Elazığspor:
Ahmet Doğan, Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, (dk 45 Selim Enes Özeren ) Ömer Yıldız (Fırat Sefa Öncü ), Serdar Özbayraktar, Cengizhan Akgün, Murathan Özen, Kadir Taşoğlu
Goller: Tayyib Kanarya (dk.4, 34), Alper Tursun (dk.90+4) Bayburt Özel İdare Spor, Serdar Özbayraktar (dk. 47) Birevim Elazığspor
Sarı kartlar: Furkan Tütüncü (Bayburt Özel İdare Spor), Serdar Özbayraktar (Birevim Elazığspor)