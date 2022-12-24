TFF'den Bayburt Özel İdare Spor'a 3 puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan Bayburt Özel İdare Spor'a 3 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüp lisansı şartlarını yerine getirmediği için Bayburt Özel İdare Spor'un da aralarında bulunduğu 10 takıma 3 puan silme cezası verdi. TFF 2. Lig'de son sırada bulunan Bayburt Özel İdare Spor'un 9 olan puanı ise 6'ya düştü.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi çerçevesinde son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde Kurul; Spor Toto Süper Lig'den; Hatayspor, Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'den; Altınordu, Bandırmaspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Pendikspor, Sakaryaspor ve Tuzlaspor, TFF 2. Lig'den; Adıyaman Futbol Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Van Spor FK, Bursaspor, Çorum FK, Diyarbekir Spor, Nazilli Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Afyonspor, İnegölspor, Pazarspor, Tarsus İdman Yurdu, Karacabey Belediye Spor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto Süper Lig'den Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2022-2023 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 13'ü UEFA, 48'i Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar Süper Liginde yer alan kulüplerden 6'sı UEFA Lisansı aldı.