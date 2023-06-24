TGSP'li öğrencilere karne hediyesi

Türkiye Gençlik STK'ları (TGSP) öğrencileriyle bir araya gelmek, onlarla eğlenmek, sohbet etmek isteyen önceki dönem AK Parti İl Başkanı Mali Müşavir Hakan Kobal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Ümit ve yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Kocabey, yeni yapılan Arpalı Beldesi Cam Köprü Cafe Restoranda çocuklar için bir etkinlik organize ettiler.

TGSP'li çocuklar, Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP6) dahilinde Ayşenur Keleş gözetiminde Bayburt Arpalı Beldesi Cam Köprü Cafe Restoranda kendileri için düzenlenen etkinliğe katılarak, eğlenceli vakit geçirdiler.

Kobal, çocuklara karne hediyesi olarak güzel bir gün hediye ettiklerini ifade ederek, "Çocuklar dünyanın en büyük servetidir, çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz. Kalplerine dokunabilmek, neşelerinden güç toplayabilmek yüzlerindeki küçük bir tebessüm olabilmek için daima yanlarında olmaya devam edeceğim" dedi.

Düzenlenen organizasyonda çocukların tabiriyle dondurma partisi, beş çayı, yunus kayıklarıyla tur, dilek feneri uçurma gibi keyifli etkinliklerin ardından, sertifika töreni gerçekleştirildi.

Ayşenur Keleş eğitmenliğindeki 10 haftalık süreci başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını ve ödüllerini Hakan Kobal, Elif Çil, Neslihan Kocabey ve Şahiner Köprücü takdim etti. Güzel bir gün geçirdiklerini belirten çocuklar, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiler.