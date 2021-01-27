İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tilki telef olan domuzla karnını doyurdu

Kırsal alanda telef olan domuzun leşiyle karnını doyurmaya çalışan tilki görüntülendi.


Demirözü ilçesi ile Otlukbeli arasındaki kırsalda telef olan domuz tilkinin yemeği oldu. Gece saatlerinde doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen tilki, telef olmuş domuzun etrafında dolaşırken videoya kaydedildi. Bir süre domuz leşini koklayan tilki daha sonra karnını doyurmaya çalıştı.


Etrafta başka yırtıcı hayvanın bulunmaması tilkinin karnını rahatça doyurmasını sağladı. Bütün halindeki domuz leşiyle uzun süre karnını doyuran tilki, açlığını giderdikten sonra uzaklaşarak arazide gecenin karanlığına karıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.