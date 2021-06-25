Trabzon Turizm Konseyi Bayburt'ta

Trabzon Turizm Konseyi heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim, Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız başkanlığında ziyaretine gelen heyetle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Bölgesel turizmin geliştirilmesine yönelik iller arası işbirliğinin değerlendirildiği ziyarette bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Epcim, ziyaret sonrası heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Heyet adına söz alan Yıldızoğlu ile Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Heyet Valilik ziyaretinin ardından Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül eşliğine Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Baksı Müzesi ve şehir merkezinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Asan ile konsey uzmanları yer aldı.