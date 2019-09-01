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Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Vali Cüneyt Epcim'e ziyaret

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu ile kızları Sena Sude Ustaoğlu, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu ile kızları Sena Sude Ustaoğlu, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.


Vali Epcim eşliğinde Bayburt Valiliği'ne gelen Vali Ustaoğlu ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Buranın ardından Valilik Makamına geçen Vali Ustaoğlu, eşi ve kızı Vali Epcim'e yeni görevinin hayırlı olması temennilerini iletti.


Vali Ustaoğlu burada Vali Epcim'e yeni görevinde başarılar dileyerek misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.


Vali Epcim ise Vali Ustaoğlu'na kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

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