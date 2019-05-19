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Traktör kazasında ölen genç futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt’ta traktörün altında kalarak hayatını kaybeden genç futbolcu son yolculuğuna uğurlandı.

Bayburt'ta traktörün altında kalarak hayatını kaybeden genç futbolcu son yolculuğuna uğurlandı.


Alınan bilgiye göre, Mutlu köyünden tarlaya giden Burak Türker (17) yönetimindeki 63 YS 599 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Türker, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Türker, hayatını kaybetti.


Bayburt İl Özel İdarespor Kulübü altyapısından yetişen Burak Türker, geçtiğimiz yıl içerisinde performansı ile dikkat çekmiş ve A takımla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.


Genç futbolcunun ölüm haberi Bayburt'ta spor camiasını yasa boğdu. Burak Türker, bugün ikindi namazına müteakip Bağlarbaşı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Pınarlı köyünde toprağa verildi.


Cenaze namazına ailesi ve çok sayıda cemaat katılırken Burak Türker'in sınıf ve Bayburt İl Özel İdarespor Kulübünden takım arkadaşları da katıldı.

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