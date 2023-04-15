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Türkiye finallerine kalan öğrencilerden ziyaret

TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Türkiye finallerine kalan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yusuf Kör, Sami Eren Polat, Atıf Kemal Topsakal, Mustafa Cemil Koloğlu, Muhammet Emir Kaban ve Şafak Aydeniz’den oluşan ROBOHATİP takımı İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’i ziyaret etti.

TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Türkiye finallerine kalan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yusuf Kör, Sami Eren Polat, Atıf Kemal Topsakal, Mustafa Cemil Koloğlu, Muhammet Emir Kaban ve Şafak Aydeniz'den oluşan ROBOHATİP takımı İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'i ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrenciler ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek Bursa'da yapılacak Türkiye finallerinde kendilerine başarılar diledi.

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