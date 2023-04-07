Türkiye Judo Şampiyonu Bayburt'tan

Nevşehir'de 5-6 Nisan'da düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonasında Bayburt'u temsil eden Erdem Bayazıt, İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yiğit Dinçer, 66 kiloda antrenörü Seçkin Ofluoğlu eşliğinde katıldığı turnuvada Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalyanın sahibi olan Dinçer, kupa ve madalyasını Bayburt'a getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu gurur Bayburt'un, bu gurur hepimizin" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney Türkiye Judo Şampiyonasında Bayburt'u en iyi şekilde temsil eden Yiğit Dinçer'i, antrenörünü ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Yiğit Dinçer, Eylül 2022'de Bosna Hersek'in Pale şehrinde düzenlenen şampiyonada da Türkiye'yi temsil etmiş, Balkan judo şampiyonu olmuştu.