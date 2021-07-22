Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt, en yoğun günlerini yaşanıyor

Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan ili Bayburt, Kurban Bayramı için il dışından ve yurt dışından gelen Bayburtlular ile en kalabalık günlerini yaşıyor.

Geçirdiğimiz Kurban Bayramı'nda diğer kentlere önceden göç etmiş Bayburtlular tatillerini memleketlerinde geçirmek için ata topraklarına döndü. Yaz tatili ve Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Bayburt'a akın etti. Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan ili Bayburt, şu günlerde il dışından ve yurt dışından gelen Bayburtlular ile en kalabalık günlerini yaşıyor. TÜİK verilerine göre, 82 bin 274 kişinin yaşadığı kentte nüfus nerdeyse ikiye katlandı. Ana caddeler başta olmak üzere şehrin tüm sokaklarında trafik yoğunluğu yaşanırken araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Almanya'dan Bayburt'a gelen bir vatandaş, “Pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemiyorduk. Bayburt'a geldik, çok kalabalık. Tabi seviyoruz burayı güzel ama aracı park etmek için 45 dakika yer aradım, otoparklarda bile yer yok.” diye konuştu.