Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt'ta oylar heyecanla kullanılmaya başladı

Türkiye'nin 85 bin 458 kişiyle en az nüfuslu ili olan Bayburt'ta saatlerin 08.00'i göstermesiyle birlikte oylar kullanılmaya başlandı.

Bayburt'ta yaklaşık 58 bin seçmen büyük heyecanla oylarını kullanmak için sandık yerlerine giderek, sıraya girdiler. Oylarını kullanan Bayburtlu seçmenler seçimin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundular. Bununla birlikte oy kullandığı esnada bir vatandaş, rahatsızlandı. Durumu gören diğer vatandaşların olayı 112'ye bildirmesi üzerine oy kullanılan Fatih Ortaokulu önüne ambulans sevk edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen vatandaş, kontrollerinin ardından yeniden oy kullanmak üzere sandık başına geçti.

Mülkane Köse isimli vatandaş yakın bir zamanda ameliyat olduğunu, yine de oy kullanmaya geldiğini belirterek, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Sadullah Durğut isimli bir diğer vatandaş ise, şehitlerin dökülen her damla kanı için oy kullandığını ifade ederek, "ikinci turda da oyumuzu kullandık. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" dedi.