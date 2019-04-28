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Uçurtmalar gökyüzünü süsledi

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde Çocuk Şenliği düzenlendi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Çocuk Şenliği düzenlendi. Şenlikte uçurtmalar gökyüzünü süsledi.


Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda başladı.


Şenlikte su taşıma, yumurta taşıma, mendil kaçırma, çuval ve halat yarışmaları yapıldı.


Yarışmada dereceye girenlere Kaymakam Mustafa Akın, Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Milli Eğitim Müdürü Ali Aktaş tarafından ödülleri verildi.


Şenlik daha sonra çocukların uçurtma uçurmalarıyla devam etti. Öğrencilerin rengarenk, birbirinden farklı uçurtmaları gökyüzünü süslerken katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.

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