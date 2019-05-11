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Uçurumdan yuvarlanan kayıp gazetecinin aranması

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı. Çalışmalar AFAD ekiplerinin cep telefonu kamerasından böyle yansıdı.


Nişancı'nın düştüğü bölgeye havanın aydınlanmasıyla gelen AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.


Zorlu arazi şartlarında arama kurtarma çalışmasının yürüten ekipler halatlar yardımıyla tepeden aşağıya iniş yaptı.


Aşağı inen ekipler derenin akış yönü istikametine doğru dalgıçlarla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

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