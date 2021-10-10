Üniversite öğrencilerinden çevre temizliği etkinliği

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, dekan yardımcıları, akademisyenler ve aileleri ile üniversitenin farklı birimlerinde öğrenim gören çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik Bayburt Beşpınar Köyünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere ve katılımcılara temizlik yapılırken kullanacakları tek kullanımlık malzemeler dağıtıldıktan sonra çevre temizliği için gruplara ayrılmaları sağlandı. Etkinlik kapsamında, Beşpınar Köyünün farklı bölgeleri, yerlere atılmış çöplerden ve atıklardan temizlenerek çevre bilinci oluşturulmasına dikkat çekildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler; “Arkadaşlarımızla birlikte Temiz Çevre sloganıyla yola çıkarak Beşpınar Köyümüzde çevre temizliği gerçekleştirdik. Daha yeşil, güzel ve temiz bir çevre oluşturalım ve bu bilinci aşılayalım istedik. Desteklerini esirgemeyen üniversite yönetimimize, köy halkına ve katılım sağlayanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Program sonrasında, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ziyareti ve Demirözü Barajı tekne turu yapıldı.

Çevre temizliğine katılan yönetici ve öğrenciler, Müze ziyareti sırasında, burada gerçekleştirilen harman şenliğine de eşlik ettiler. Horon oynayıp halay çekerek eğlenceli vakitler geçirdiler.

Etkinliğin sonunda, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz tarafından, çevre temizliği etkinliğine katılan ihtiyaçlı iki öğrenciye burs verileceği müjdesi de paylaşıldı.