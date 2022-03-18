Üniversite öğrencilerinden yöresel oyuncak sergisi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi öğrencilerinin Materyal Tasarımı dersi kapsamında hazırladıkları ve yöresel oyuncaklardan oluşan sergi Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezi sergi alanında açıldı. Doğal ahşap, tekstil ürünleri ve geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulan oyuncak sergisinde kültürel ve yöresel bebekler, dolgu oyuncaklar, kuklalar, müzik aletleri ve eğitici oyuncaklar yer aldı.

Çocukları sanal dünyadan uzaklaştırarak zekalarını ve hayal güçlerini geliştiren sergi iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.