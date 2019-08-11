Uyuşturucu tacirlerine darbe

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan uzun süreli çalışmalar sonrasında Bayburt merkezli, Erzurum, Trabzon ve İstanbul illeri ile birlikte 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda toplamda; 3,53 gram esrar, 0,69 gram metamfetamin, 0,35 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 164 adet sentetik ecza (ilaç), ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan G.S , M.T ve S.K isimli 3 şahıs tutuklandı.