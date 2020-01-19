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Üzengili şehitleri, dualarla anıldı

Bayburt’un Üzengili köyünde 18 Ocak 1993 tarihinde yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 59 kişi dualarla yad edildi.

Bayburt'un Üzengili köyünde 18 Ocak 1993 tarihinde yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 59 kişi dualarla yad edildi.


Ocak 1993 tarihinde yaşanan çığ felaketinin 27. yıldönümü münasebetiyle 59 vatandaşın hayatını kaybettiği Üzengili köyünde anma programı düzenlendi. Bayburt'un ve tüm ülke hafızasında yer edinen çığ felaketinin yıl dönümünde düzenlenen programa Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hail Murat Bilgiç, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Bayburt İl Afad ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Bayburt İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Üzengili Köyü Muhtarı, İhsan Aktürk, Üzengili Köyü Derneği Başkanı Muharrem Aktürk ve köy halkı katıldı.


İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, 27 yıl önce çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar ve bütün şehitler için dualar edildi.

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