Vali Ali Hamza Pehlivan: “15 Temmuz ruhu demirden silahların çelikten yüreklerle nasıl alt edildiğini ortaya koydu”

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Bayburt'ta Milli Birlik Yürüyüşü, Demokrasi Nöbeti ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit oldu. Yurt çapında darbe girişimine karşı direnen binlerce vatandaşımız ise ağır silahlarla yaralanarak Gazilik unvanına erişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde verilen mücadelenin başarıya ulaşmasıyla 15 Temmuz'da yaşanan hain kalkışma akamete uğratıldı.

O gece yaşananların gelecek nesillere aktarılması ve şehitlerin anılması maksadıyla 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Bayburt'ta da bu kapsamda Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ve devamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yürüyüş için Cumhuriyet Caddesi Erzurum Köprüsü üzerinde ellerinde Türk Bayrakları ile toplanan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Milli Birlik Yürüyüşü'nde İl protokolü, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaştan oluşan kortej mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde Saathane Meydanı'na ilerledi. Yağmura aldırış etmeden ilerlemesini sürdüren kalabalık grup anma etkinliklerinin düzenleneceği Saray Bahçası'na geldi.

Buradaki tören şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından şehitlerimiz için dua edildi.

15 Temmuz gecesi yaşananların aktarıldığı gösterimin ardından konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, hain darbe girişimin üçüncü yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle andığını söyledi. Vali Pehlivan, 15 Temmuz'un hatırasına sahip çıkan vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirterek, “Kıymetli Bayburtlu kardeşlerim. Tam üç yıl önce, böyle bir akşam karanlığında vatandaşlarımız günlük yaşantısına devam ederken şer odakları o gecenin karanlığını daim kılmak istediler. Gecenin karanlığı ile birlikte geleceğimizi de karartmak istediler. FETÖ Silahlı Terör Örgütü adı altında yapılanmış olan ve yıllar boyunca paralel devlet anlayışıyla kurumlara sızan terörist gruplar 15 Temmuz'da karanlık yüzlerini ortaya çıkardılar. Ama o karanlık gün daim olmadı. O gece çok uzun sürmedi. Önce Yüce Allah'ın yardımıyla, sonra başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanları doldurup ölümüne mücadele etme çağrısıyla ve aziz Milletimizin cesareti, feraseti ve kararlılığıyla o gecenin sabahı çok şükür aydınlık oldu.” diye konuştu.

Vatandaşların 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı koymak için ardına bakmadan yollara düştüğünü dile getiren Vali Pehlivan, “Bütün şehirlerde vatandaşlarımız meydanları doldurdu. Bayburt vilayetimiz de dahil olmak üzere bütün vilayetlerimizde vatandaşlarımız ardına bakmadan yollara düştü. Çünkü bu aziz Millet hürriyetine aşık bir millet. Hani milli şairimiz diyor ya; ‘Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil; altın lale. Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum.' Bizim milletimiz istiklaline aşık bir millet. Milletimiz vatanını her şeyin üstünde görür. Analarımız, babalarımız gözünü kırpmadan evladını cepheye gönderir. Vatanın bekası uğruna mücadele neredeyse oraya yönlendirir ve şunu der: “Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım

Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım

Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit!” Evlatlarımız da ya şehit olurum ya gazi diyerek yollara düşer.” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, Türk milleti için vatanın her şeyden daha kıymetli olduğunun altını çizdi. Türk Milleti'nin 15 Temmuz gecesi tarihinden, dininden, milli ve manevi değerlerinden aldığı güçle devletine sahip çıktığını kaydeden Vali Pehlivan, “Türk Milleti 15 Temmuz gecesi demokrasisine, devletine ve devlet büyüklerine, insan haklarına, hukuka, milli birlik ve beraberliğine sahip çıktı. Paralel devlet gibi herhangi bir alternatif devlet yapılanmasını asla kabul etmediğini bütün dünyaya haykırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Devlet tektir.' dedi. Vatan tektir. Millet tektir. Bayrak tektir dedi. Ve o bayrak özgür bir şekilde ilelebet dalgalanacaktır dedi.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan şöyle devam etti: “15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimi elbette tarih boyunca verdiğimiz mücadeleleri bizlere hatırlattı. O akşam bütün meydanlarda ve sokaklarda bir ruh vardı. O ruh Çanakkale ruhuydu. Kurtuluş Savaşı ruhuydu. Kop Dağları'nda verilen mücadelenin ruhuydu. O ruh demirden silahların, çelikten yüreklerle nasıl alt edildiğini ortaya koydu. O ruh minarelerde ezan, meydanlarda iman oldu. O ruh; ihanetin sonu, kurtuluşun fermanı oldu. O ruh bizi birbirimize çok daha fazla kenetledi. Bu ruh hiçbir zaman kaybolmadı bundan sonra da İnşallah kaybolmayacak.”

Hepimize düşenin 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, “İşte burada toplanan saygıdeğer Bayburtlu hemşerilerim bu mesajı veriyor. 15 Temmuz'u unutturmayacağız! Unutmayacağız! Gençlerimiz, çocuklarımız, yeni nesiller bugünler vesilesiyle hem 15 Temmuz'u hem de devletimizin ve milletimizin binlerce yıla dayanan zorlu tarihi mücadelelerini iyi anlayacak, idrak edecek ve çok çalışacak.” dedi.

Vali Pehlivan birlik ve beraberliğin var olduğu müddetçe benzer girişimlerin asla başarıya ulaşamayacağını ve bütün şer odaklarına, terör örgütlerine karşı topyekun mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

Vali Pehlivan etkinliklere katılanlara bir kez daha teşekkür ederek şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Türkiye'nin yakın tarihinde birçok darbeye tanık olduğunu belirterek, “Bugün yaşadığımız bu cennet gibi vatanda bir birimize kenetlenmiş yarınlarımızda umut bekleyen gençlere bu cennet vatanı teslim etmek zorundayız. Tarihimiz acı. Geride bıraktıklarımız ve yarınlarımıza döndüğümüz zaman gördüğümüz tablo gerçekten çok acı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulduğu o günden beri Türk tarihinde görülmemiş en vahşi ihaneti 15 Temmuz 2016'da yaşadık. Bizler Anadolu gibi bin yıllık vatanda coğrafyasında bu kadar hainliği hiç görmemiştik.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması alanda canlı yayın olarak verildi. Etkinlikler kapsamında mehteran ile aşıklar gösterilerini sergiledi.

Sanatçılar tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.

Saatler 00:13'ü gösterdiğinde tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Bayburt'taki camilerden sala sesleri yükselmeye başladı.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamındaki etkinliklere Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.