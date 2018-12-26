Vali Ali Hamza Pehlivan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde denetlemelerde bulundu.

Sabah mesai saati başlangıcından önce merkeze gelen Vali Pehlivan tedavi için sıra bekleyen vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların hizmetlerden memnuniyetini soran Vali Pehlivan talep ve önerileri dinledi.

Vali Pehlivan denetlemeleri sırasında vatandaşlara yardımcı olmak ve kayıtlarını almak için oluşturulan hasta danışma birimine geçerek işlemleri takip etti. Tedavi için merkeze gelenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Pehlivan daha sonra Merkez Başhekimi İrşadi Abidinoğlu ile görüştü. Vali Pehlivan, Abidinoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgiler alarak bir takım tespit ve değerlendirmelerde bulundu. İş ve işlemlerin aksatılmaması, vatandaşlarımıza mütebessim bir yaklaşımla etkin hizmet sunularak onların kurumdan, çalışanlarından ve hizmet kalitesinden memnun bir şekilde ayrılmasını sağlamak için azami hassasiyet gösterilmesini istedi. Vali Pehlivan poliklinikleri dolaşarak hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, diş tabiplerine ve kurum personeline görevlerinde başarılar diledi.