Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında eğitim yatırımları değerlendirildi

Valilik makamında yapılan toplantıda Vali Pehlivan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımların proje, ihale ve inşaat süreçleriyle ilgili bilgiler aldı.

Toplam yatırım bedeli 53 milyon 462 bin 800 lira olan Merkez Halk Eğitim Merkezi, 750 kişilik Kapalı Spor salonu, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor salonu, iki adet Anaokulu, 12 derslikli Maden ilköğretim ve Ortaokulu ile Demirözü İlçesinde 12 derslikli İlköğretim Okulu, 8 derslikli Ortaokul, Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu ve 8 derslikli İlkokul projelerinin zemin etütlerinin yapılıp revizelerinin de tamamlanarak Kasım ayı sonuna kadar ihale sürecine girilmiş olduğu bilgisini verildi.

Ayrıca 12 derslikli Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi, Sancaktepe İmam Hatip Ortaokulu ek dersliği, Bayburt Fen Lisesi okul ve pansiyon onarımı, 24 derslikli Kop Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okul ve pansiyon binaları, 200 öğrencilik Bahir Necati Sorguç Ortaokulu Pansiyonu ve Bayburt Lisesi restorasyonu ile 9 okulun onarım işinin geçici kabul süreci tamamlanıp toplamda 33 milyon 899 bin 582 liralık proje bedeli olan yatırımların detayları ve hayata geçirilmesi hususunda yerine getirilecek iş ve işlemlere yönelik muhtelif kararlar alınarak değerlendirmeler yapıldı. Vali Pehlivan, yatırımlara ilişkin iş ve işlemlerin hassasiyetle yerine getirilmesini ve herhangi bir aksaklık veya gecikmeye mahal verilmemesini istedi.

Toplantıya İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü İsa Akgün ve Proje Sorulusu Mühendisler katıldı.