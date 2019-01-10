Bayburt'ta toplanan yardım malzemeleri Suriye ve Yemen'e ulaştırılmak üzere Bayburt'tan yola çıktı. Vali Ali Hamza Pehlivan, kampanya kapsamında Yemen için okullardan elde edilen toplamda 100 bin TL'yi aşan ayni ve nakdi yardımın, 68 bin lira tutarındaki yardım çekini törende İHH Bayburt Şube Başkanı İlhami Polat'a teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, İHH Bayburt Şube Başkanı İlhami Polat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Pehlivan araçların hareketinden önce yaptığı konuşmada kampanyanın hayır ve iyiliklere vesile olmasını temenni etti. Kampanyaya verilen destek ve hayırseverlerin samimi niyetlerinin Allah'tan kabulünü dileyen Vali Pehlivan Türkiye'nin mazlum coğrafyalar, mazlum milletler için üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini belirtti.

Vali Pehlivan, “Ülkemiz veren elin alan elden üstün olduğu anlayışının sadece sözde kalmadığını bu yardımlar vesilesiyle her defasında göstermeye devam ediyor. Yemen'de, Suriye'deki duruma benzer hatta daha olumsuz şartlar mevcut. Her gün açlıktan insanlar ölüyor. Orada yaşanan olumsuzlukların giderilmesine katkı sunmak adına ülkemiz genelinde kurumlarımız aracılığıyla yardım kampanyaları düzenleniyor. “Yemen” yazıp 1866'ya kısa mesaj göndermek suretiyle AFAD tarafından yürütülen kampanyaya ve “YEMEN" yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen yardım kampanyasına tüm vatandaşlarımız iştirak edebilir ve orada açlıkla mücadele eden insanların acılarını bir nebze olsun dindirebilirler. Bunların yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Yemen için kampanya düzenlendi. Bugün Müdürlüğümüzün bağlı birimleriyle birlikte bütün personeli ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla birlikte yaklaşık 300 bin liralık bir yardımı İHH aracılığıyla Bayburt'tan Suriye ve Yemen'e ulaştırmış olacağız.” dedi.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Yemen'e yardım kampanyasının 100 bin liraya ulaştığını bildiren Vali Pehlivan, “Yardımın büyüğü, küçüğü olmaz. Hepsi aynı kıymettedir. Önemli olan burada o yardımlaşma anlayışının ortaya konulması ve bir yardım halkası oluşturulmasıdır. Bu kampanya vesilesi ile hepimiz burada bir araya geldik. Dünyanın neresinde olursa olsun zulmü, eziyet, fakr- u zaruret ve zorluklar içerisinde yaşayanlara yardım eli uzatmanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlamış oluyoruz. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu yardımları her geçen gün artan nispette en üst seviyelere taşıdı. Dünya üzerinde nüfusu ile oranladığınız zaman çok şükür en çok insani yardım yapan ülke konumuna geldik. İyi gün dostu olmak kolaydır. Fakat asıl olan zor günlerin dostu olmaktır. Türkiye mazlum milletler, zorlu coğrafyalar için zor günlerin dostudur. Tarih boyunca da böyle olmuştur, imkanlarımız nispetinde inşallah bundan sonra da böyle olacaktır.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan yardım kampanyasına destek sağlayanlara duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ederek, “Düzenlenen yardım kampanyalarına İlimiz adına her defasında en üst düzeyde duyarlılık gösteren Bayburtlu hemşerilerimize, ilimizde görev yapan kamu görevlilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hayırların inşallah ulaşacağı insanlara iyilikler getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan araçlar dualar eşliğinde Suriye ve Yemen'e doğru yola çıktı.