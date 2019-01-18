Vali Ali Hamza Pehlivan:

Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

KUDAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Pehlivan toplantı açılışında KUDAKA'nın 2019 yılında ağırlıklı olarak yerli ve milli üretimin, yerli teknolojinin geliştirilmesi ve bununla ilgili yatırım adımlarının atılması yönünde destekler sağlayacağını belirtti. İstihdam ve ekonomik kalkınmaya yönelik KUDAKA tarafından sağlanan bu desteklerin yanı sıra Bayburt, Erzurum ve Erzincan illerini kapsayan bölgede turizm altyapısının geliştirilmesi ve bu alandaki potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik projelere de destek verileceğini belirten Vali Pehlivan, “Bugünkü toplantımızın başlığı ajansımızın kuruluşu ve hedefleriyle doğrudan ilgili olan turizm altyapısının geliştirilmesidir. Bu konuda son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında muhtelif kararlar alındı. İllerimizin kullanacağı kaynaklar belirlendi. KUDAKA Genel Sekreterimiz ve ilgili arkadaşlarımızın katılımıyla Bayburt ilimizde olduğu gibi diğer bölge illerimizde de bu toplantıların yapılması, proje sunabilecek kurumların bilgilendirilmesi sağlanacak ve nihayetinde inşallah güzel projeler çıkacaktır. Her şeyden önce uygulanabilir, ilimizin potansiyeline uygun projelerin yapılması çok önemli.” dedi.

Sağlanan mali desteklerden tam olarak yararlanılması için alternatif projelerin üretilmesinin yararlı olacağını kaydeden Vali Pehlivan, “KUDAKA desteklerinden Bayburt olarak en etkin şekilde faydalanmalıyız. Bu da iyi hazırlanmış isabetli projelerle olacaktır. Gerek güdümlü projeler gerekse çağrıya çıkılan konularda geliştirilecek projelerle güzel neticeler alınacaktır. Böylelikle devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla bugüne kadar yaptığı yatırımlarla birlikte ajansımızın destekleri ile yapılacak yatırımlar da ilimize katkı sağlayacaktır. KUDAKA'nın kuruluşundan bu yana Bayburt olarak 20 milyon lira destek almışız. İnşallah bu destekler artarak devam edecektir. Önemli olan fayda sağlayacak, uygulanabilir projeler ortaya koymaktır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı neticelere vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Vali Pehlivan'ın konuşmasının ardından ajans yetkilileri Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve ilgili konularda yapılan bilgi alışverişi ile sona erdi.