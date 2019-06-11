Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda incelemelerde bulundu

Bayburt - Erzurum Karayolu üzerindeki Eğitim Kampusu içerisinde inşaatı devam eden spor salonunu dolaşan Vali Pehlivan, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Pehlivan yapım çalışmalarının yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde tamamlanarak tesisin hizmete hazır duruma getirilmesi için ilgililerden gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Vali Pehlivan incelemeleri sırasında tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdal Salık, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Serdal Şeker, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.