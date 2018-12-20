Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı onur üyesi oldu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı'na katıldı.

Bayburt Üniversitesi Konuk Evi'nde düzenlenen mütevelli heyeti toplantısında Vakfın Başkan ve yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Vakfın fahri yönetim kurulu üyesi olarak toplantıda yer alan Vali Pehlivan, adına hazırlanan üye formunu imzalayarak Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı onur üyeleri arasına katıldı.

Vakıf Başkanı Abdulkadir İlhan'ın vakıf çalışma ve faaliyetleri hakkında mütevelli heyetini bilgilendirmesinin ardından divan teşekkülüne geçildi. Divan teşekkülü sonrasında vakfın yeni yönetim kuruluna önerilen isimler katılımcıların oylamasıyla belirlendi. Oylama sonuçlarına göre Abdülkadir İlhan yeniden Vakıf Başkanı seçilirken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İşadamı Nihat Güven Purut, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile Mali Müşavir Turgut Çalışkan yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Vakıf Başkanı Abdulkadir İlhan yeni yönetimin belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada vakıf tarafından sağlanan kaynaklarla bugüne kadar 80 öğrenciye burs verildiğini ifade etti. İlhan, bu sayının ilerleyen dönemlerde giderek artmasını temenni ederek bu anlamda yapılacak katkı ve desteklere açık olduklarını dile getirdi.

Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Samsun Valisi Osman Kaymak ise vakfın bilinirliğinin artırılması adına il dışında yapılacak organizasyonların büyük yarar sağlayacağını kaydetti ve katılımcılara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Pehlivan ise Bayburt Valisi olarak fahri üye konumunda bulunduğu vakfa Bayburt Üniversitesi'ni geliştirme,faaliyet çeşitliliğini artırma ve öğrencilerini destekleme adına atılacak adımlara gereken desteği sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Toplantı çeşitli konularda yapılan bilgi alışverişi ile katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Ali Hamza Pehlivan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Başkanı Abdulkadir İlhan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ile mütevelli heyeti üyeleri katıldı.