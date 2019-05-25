Vali Ali Hamza Pehlivan, Dünya Yetimler Günü iftarına katıldı

İHH'nın 2014 yılından itibaren yetimler yararına düzenlendiği Dünya Yetimler Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta iftar programı düzenlendi. Bayburt Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Şehit aileleri ve Gaziler ile çocuklar katıldı.

Vali Pehlivan davette yaptığı konuşmada şehit aileleri ve gaziler ile bir arada bulunmaktan her zaman onur duyduğunu kaydederek organizasyonun hayata geçirilmesindeki katkıları dolayısıyla Bayburt Belediyesi ile İHH'ye teşekkür etti.

Ramazan ayının bereketli ve hikmetli bir ay olduğuna işaret eden Vali Pehlivan, “Çok anlamlı bir ay içerisindeyiz. Bugün özel çocuklarımız, Şehit ailelerimiz ve Gazilerimizle birlikteyiz. Ramazan ayının ilk iftar sofrasını sizlerle birlikte paylaşmıştık. Bugün yine birlikteyiz. Ramazan ayı gerçekten çok bereketli ve hikmetli bir ay. Ramazan ayının bereketi duygularımızı ve düşüncülerimizi de bereketlendiriyor. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor.” dedi.

Ülkemizde ve dünyada zorluklar içerisinde olanların Ramazan ayı vesilesi ile daha da içtenlikle hatırlandığını, dile getiren Vali Pehlivan, “Gururla ifade ediyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyada nüfusuna oranla en fazla insani yardım yapan ülkelerin başında geliyor. Bu haslet aziz milletimizden kaynaklanıyor. Milletimizin gösterdiği bu hassasiyete devletimiz de ilgili kurum ve kuruluşlarıyla elinden gelen gayretin en iyisini göstererek katkı sağlıyor. Bu ayda samimiyet ve paylaşmak var. Bu ayda yaşatılan hasletler kalan aylarda da yaşatmaya çalıştığımız birçok davranışı bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Soframızı paylaştığımız gibi duygu ve düşüncelerimizi de bu sofralarda paylaşma imkânı buluyoruz. Bu duygudaşlık,diğergamlık diğer aylarda da gönül ve anlayış birliği içerisinde herkesin katkısıyla daim olacaktır.” diye konuştu.

Vali Pehlivan davete katılanlara teşekkür ederek Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama kurtarma çalışmaları sırasında Şehit olan Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'ya Allah'dan rahmet diledi, bütün Şehit ve Gazilerimizi saygı ve rahmetle andı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezi ile İHH Bayburt Şubesi Temsilcisi İlhami Polat da katılımcılara teşekkür ederek ibadetlerinin kabulünü diledi.

Program Vali Pehlivan, Garnizon Komutanı Albay Balibaşa ile Belediye Başkanı Pekmezci tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.