Vali Ali Hamza Pehlivan, iftarını askerlerle birlikte yaptı

Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda vatani görevini yapan askerlerle iftar yaptı.

İftar yemeğine katılmak üzere Orgeneral Bedrettin Demirel Kışlası'na gelen Vali Pehlivan Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa tarafından karşılandı. İftara katılan Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve ev sahibi Albay Balibaşa ile karargâh binasından yemekhaneye geçen Vali Pehlivan iftarını askerlerle birlikte yaptı.

İftarda kendisine eşlik eden er ve erbaşlara sohbet eden Vali Pehlivan askerlik görevlerinde başarılar ve hayırlı tezkereler dileklerinde bulundu.

Vatani görevini yapmakta olan askerlerle gurur duyduğunu ve kendileriyle bir arada olmaktan son derece memnun olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Bu müstesna, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Hepinize vazifelerimizde ayrı ayrı başarılar diliyorum. Biliyorsunuz; vatan için görev yapmak hangi kademede olursa olsun kutsaldır, anlamlıdır ve kıymetlidir. Ordularıyla kıtalara hükmetmiş bir millettin mensupları olarak bizim toplumumuzda asker ocağının ve askerlerimizin yeri de bir başkadır. Vatan borcu tabi ki sadece askerlikle sınırlı değildir. Askerliğinizi tamamlayıp sivil hayatınıza döndüğünüzde inşallah vazifelerinizi en iyi şekilde yapıp, hayırlı evlatlar olarak yaşamınıza devam edeceksiniz. Şimdiden hepinize hayırlı tezkereler diliyor, ailelerinizle birlikte sizlere, huzur, sağlık ve başarılar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.” diye konuştu.

Vali Pehlivan iftar sonrası karargah binasına geçerek ziyareti anısına Komutanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.