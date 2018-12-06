Vali Ali Hamza Pehlivan İl Genel Meclis Üyelerini ağırladı

Toplantıda geçtiğimiz çalışma sezonunda hayata geçirilen yatırımlar, gelecek yıl için öngörülen yatırım programı ve çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. Vali Pehlivan, programın sonunda İl Genel Meclisi Üyelerine İl Özel İdare çalışmalarına sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Vali Pehlivan, oldukça yoğun bir çalışma dönemini daha geride bıraktıklarını ifade ederek, “Mevcut kaynaklarla mümkün olduğu kadar fazla iş yapma gayreti içerisindeyiz. Sizler karar alma organındasınız. Özel İdaremiz karar alma organı, yürütme organı ve bütün personeli ile bir bütündür. Kendi bütçemizi aşan iş ve yatırımlar oldu. Bir çok yatırımı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili Bakanlıklarımızın, sayın Naci Ağbal bakanımızın destekleri ile hayata geçirme imkanımız oldu. Sağlanan destekleri Özel İdare olarak en iyi şekilde değerlendirip vatandaşlarımıza hizmet olarak sunma gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün Bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra da inşallah çalışmalarımız devam edecek. Köylerimizde içme suyu, yol ve kanalizasyon altyapı hizmetleri tamamlanmış durumda. Köy içi düzenlemeler de büyük ölçüde bitmiş olmakla birlikte kalan hizmetleri de gelecek yıl tamamlamayı planlıyoruz. DSİ tarafından inşa edilen büyük ölçekli sulama projeleri yanında Özel İdare olarak küçük ölçekli sulama projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Eğitim,sağlık,kültür turizm,tarım,gençlik spor gibi birimlerin ihalelerini de Özel İdare bünyesinde yapıyor ve sonuçlandırıyoruz. İnşallah bütün bu hizmetler artarak devam edecek. İl Özel İdaresi kapsamında yerine getirilen hizmetlere yönelik katkılarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum.” şeklide konuştu.

Vali Pehlivan daha sonra İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve Meclis Üyeleri Süleyman Ağın, Yaşar Bilgeoğlu, Kemal Yücel, Ahmet Arslan, Mahmut Birgül, Ömer Şen ve Hicabi Kurtulmuş'a plaket verdi.

Program Vali Pehlivan'ın İl Genel Meclis Üyeleri ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Bayburt Öğretmen Evi'nde düzenlenen programa İl Genel Meclis Başkanı ve Üyeleri yanında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya da katıldı.