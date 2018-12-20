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Vali Ali Hamza Pehlivan İnsan Haklarının Evrenselliği konulu konferansa katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı tarafından düzenlenen İnsan Haklarının Evrenselliği konferansına katıldı.


Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Bayburtlu Prof. Dr. Tevhit Ayengin'in konuşmacı olarak yer aldığı konferansta hak kavramının yöreye ya da statülere bağlı bir özellik olmadığı ve herkesin yalnızca insan olmakla kazandığı negatif ve pozitif hakların esas olduğu bir ilişki geliştirmenin gerekliliği vurgulandı. Prof. Dr. Ayengin, dünyada en fazla sorunun hak ihlallerine dayandığını belirterek, hukuk sistemlerinin uzlaşma ve katılımlı müzakerelerle gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.


Konferansın ardından Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Başkanı Abdulkadir İlhan tarafından Prof. Dr. Tevhit Ayengin'e plaket takdim edildi.


Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Vali Ali Hamza Pehlivan, Yargıtay Onursal Başkanı Abdulkadir İlhan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu,akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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