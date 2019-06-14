Vali Ali Hamza Pehlivan Öğrenme Şenliği açılış törenine katıldı

Bayburt'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Öğrenme Şenliğine Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte katıldı.

Vali Pehlivan, Bayburt Ortaokulu Bahçesinde düzenlenen şenliğin açılış kurdelesini keserek öğrenme şenliğinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Organizasyonda emeği bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Vali Pehlivan öğrenme şenliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yerel aktörlerin katkılarıyla ülke çapında hayata geçirildiğini kaydetti.

Bayburt'ta bu yıl ikincisi düzenlenen öğrenme şenliğinin bundan böyle geleneksel hale gelmesini temenni eden Vali Pehlivan, “İnşallah bu faaliyetler her yıl hayata geçirilmeye devam edecektir. Öğrenmenin yaşı yok ve çeşidi ise çoktur. Öğrenme ziyadesiyle fazla başlığa sahip olan bir süreç. Özellikle yaygın eğitim ve öğretim faaliyetleri anlamında bugün gerçekleştirilen etkinlik daha çok yeteneğe bağlı olan ve bundan dolayı da yaparak öğrenmeyi ön plana çıkaran, uygulama ve üretmeye dayalı bir etkinlik.” şeklinde konuştu.

Yaygın eğitimin önemsenmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, “Yıllar boyunca Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerimiz aracılığıyla açtığımız ve açmaya devam ettiğimiz kurslar marifetiyle bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda Belediye, Üniversite, İŞKUR ve ilgili diğer kurumlarımız ile işbirliği içinde açılan kurslarımız var. Tüm bu çalışmaların bir bütünlük içerisinde sürdürülmesi eğitim öğretim faaliyetlerine, özellikle var olan yetenek ve becerilerin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır.” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ise Öğrenme Şenliği'nin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından organize edildiğini ve ildeki kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarını kapsadığını ifade etti. Etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür eden Karakaşoğlu, destekleri dolayısıyla Vali Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye müteşekkir olduğunu bildirdi.

Öğrencilerin halk oyunları gösterilerini sergilemesiyle devam eden etkinlik Vali Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan ve katılımcıların stantları ziyaret etmesiyle sona erdi.

Öğrenme Şenliği açılışına Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.