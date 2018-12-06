Vali Ali Hamza Pehlivan, “Sandıktan Yansıyan Mazi” sergisi açılışına katıldı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen sergide gündelik hayatın geçmişte kullanılan vazgeçilmez eşyaları sergileniyor. Lüküs Lambaları, tütün tabakaları, gelinlik kızların çeyiz setleri, şark köşesi ve bir asrı geride bırakan eşyalarla donatılan sergi ziyaretçileri maziye götürüyor.

Açılışta konuşan Vali Pehlivan serginin düzenlenmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Vali Pehlivan, sanayi ve teknolojik gelişmelerin kültürel alışkanlıkları hızla değiştirdiğini bu bağlamda günlük kullanıma ait eşyaların da nasibini aldığını ve zaman içinde kenara itildiğini belirterek şunları söyledi: “Hatırlayalım; evimizde sedirler vardı onları söküp yerine çekyatlar,koltuklar koyduk. Bakır eşyalarımızı hurdacıya verdik karşılığında plastik eşyalar aldık. Şimdi geldiğimiz noktada dikkat ederseniz pek çok kişi evini yaptırıyor ve bir odasını da şark köşesi adı altında otantik şekilde düzenlemeye çalışıyor. Bu maziye bir özlem duyulduğunu gösteriyor. Bize ait olan değerlere hem görsel anlamda hem de işlevsel anlamda bir özlem duyuyoruz.”

Vali Pehlivan, dönem sergisi düzenlemenin zor bir süreç olduğuna değinerek, “Ortada artık eskiye ait eşya pek kalmadı. Araç gereç olsun, dokuma ve işleme ürünler olsun bunlar artık nadir bulunur hale geldi. Peki, ne yapacağız? En azından elimizde olanları ya da ulaşabildiklerimizi toparlayıp muhafaza altına alarak envanter oluşturacağız. Eğer bunları evlerimizde yapamıyorsak bugün burada gördüğümüz gibi halk eğitim merkezlerimizde, kültür müdürlüklerimizde ve müzelerde toparlayıp bizden sonraki nesillere geçmişte hangi araç gereçleri, yaşam malzemelerini kullanmışlar bunları göstermiş olacağız. Bu sergi biraz da buna yönelik bir sergi.” diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi faaliyetlerine çok önem verdiğini bildiren Vali Pehlivan, “Halk Eğitim Merkezi faaliyetlerimizin daha çok ön planda çıkmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu hizmetlerin içerisinde yer almasını istiyoruz. Merkezimiz bünyesinde düzenlenen kursların sayısı bu yıl 400'e yaklaşmış durumda. Binlerce vatandaşımız buralardan yararlanıyor. Zaman zaman benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle çalışmalarımızın dünü, bugünü ve geleceğini değerlendirelim. Örgün eğitim kapsamında çok işler yapıyoruz. Hizmet başlığı ve çeşitliliği her geçen gün artan yaygın eğitim kapsamında da bunları yapma imkânımız var. Bunları usta öğreticilerimizle birlikte yapacağız. Öğreticilerimizin özverisi, gayreti, üretken ve yapıcı yaklaşımları, kursiyerleri teşvik etmeleri çok önemli. İlimizi bir aile olarak görüyoruz. Bu ailede Halk Eğitim Merkezi birlik ve beraberlik içerisindeki faaliyetleriyle önemli bir yer tutuyor. Bütün çalışanlarımızın yaptıkları görevin değerini bilerek hareket etmesi daha da güzel neticeler almamızı sağlayacaktır. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum.”dedi.

Sergide yüzyıl ve daha önceki dönemlere ait eşyaların bulunduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan ise, “Sergiyi düzenlerken asıl amacımız gelenek ve göreneklerimizi yansıtmak, bizden önceki kuşağın yaşam tarzlarını tanıtıp geçmişle günümüz arasında bir bağ kurmaktır. Bu bağlamda mahallelerimizde ve köylerimizde geçmiş döneme ait, bir çoğumuzun küçüklüğünde kullanımına şahit olduğu ürünleri bir araya getirmek suretiyle geçmişimizi yeniden canlandırdık.” dedi.

Konuşmaların ardından sergi açılışını gerçekleştiren Vali Pehlivan eserleri inceleyerek ilgililerden bilgiler aldı.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sergiye Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.