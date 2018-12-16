Vali Ali Hamza Pehlivan yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, tadilata alınan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda tespit edilen sorunların çözümü için geçici olarak kullanıma kapatılan havuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sağlanan destek ile yapılan ihale kapsamında yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını inceleyen Vali Pehlivan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse ile İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Pehlivan 25 metre uzunluk ve 2 metre derinliğe sahip büyük havuz ile çocuk havuzunun zemininde güçlendirme ve bütününde yalıtım çalışmaları gerçekleştirileceğini söyledi. Kompleks içinde bulunan ıslak zeminler, havalandırma sistemi, soyunma odaları, sauna, fitness odası ve dinlenme odalarının da yine bu çalışmalar kapsamında elden geçirileceğini kaydeden Vali Pehlivan tadilatın tamamlanmasıyla yarı olimpik yüzme havuzunun sporcuların ve vatandaşların kullanımına sunulacağını bildirdi.

Vali Pehlivan çalışmaların azami titizlikle yürütülmesi için ilgililere talimatlar verdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, yüklenici firma yetkilileri ile kontrolör ekibi eşlik etti.