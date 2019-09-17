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Vali Arslantaş'tan Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, beraberindeki AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile birlikte bir süre önce Bayburt’a atanan Vali Cüneyt Epcim’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, beraberindeki AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile birlikte bir süre önce Bayburt'a atanan Vali Cüneyt Epcim'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Arslantaş ve Erzincan Milletvekili Karaman, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama kararı ile Bayburt Valiliği'ne atanan Cüneyt Epcim'i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.


Vali Epcim'de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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