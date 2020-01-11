Vali Cüneyt Epcim: “Amacımız aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi ”

Toplantıda konuşan Vali Epcim, amaçlarının aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi noktasında toplumsal bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılara ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, erken yaşta evlilikle mücadele, kadına şiddet konusunda muhtarların görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Kadına karşı şiddetle mücadele üzerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önemle durduğunu ifade eden Vali Epcim, kendilerinin de yerelde aynı hassasiyeti paylaştıklarını dile getirdi. Konu hakkında alınan tedbirlere ek olarak yurt genelinde muhtarlara yönelik değerlendirme toplantıları düzenlendiğine ifade eden Vali Epcim, “Aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesine ilişkin Türkiye genelinde düzenlenen eğitim programları kapsamında sizlerle bir araya geldik. Burada önemli olan aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi noktasında toplumsal bir farkındalık oluşturabilmek. Bu anlamda kadın cinayetlerinin nasıl önlenebileceği, alınması gereken tedbirler ve gerek kişisel, gerekse de kurumsal ölçekte neler yapılabileceği önem arz eden konular. Aile içi şiddete maruz kaldığını düşündüğünüz ya da bildiğiniz, size ulaşan konularda nasıl bir yol izlemeniz gerektiği hususunda arkadaşlarımız sizleri bilgilendirecekler. Konunun birçok yönüyle ele alınması gerekiyor. Psikolojik, sosyolojik, adli ve ekonomik boyutları var.” dedi.

Şiddetle mücadelede topyekun mücadelenin önemli olduğuna değinen Vali Epcim, “Özellikle sizlerden şunu istiyoruz: Aile içi şiddete maruz kalan ya da tehdit altında olduğunu belirten mağdurları başta şahsım olmak üzere ilgili kişi ve kurumlara iletirseniz gerekli görüşmeleri yaparak olumsuzlukların önüne geçebiliriz. Bu yöntemle engellediğimiz birçok vaka var. Fakat üzücü olarak noktalanan birçok da vaka var. Bunlar bizler gerçekten çok üzüyor. Mağduriyet yaşama ihtimali olan kadınların öncelikle toplum tarafından korunması gerekiyor. Biz bunu nasıl sağlayacağız? Neler yapacağız? Bu hususta sizlerden hassasiyet ve destek bekliyoruz.” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkkoyunlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Muhtarlar Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantı ilgili kurum temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarla sona erdi.