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Vali Cüneyt Epcim, Arpalı'da incelemelerde bulundu

Vali Cüneyt Epcim, Arpalı Beldesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Cüneyt Epcim, Arpalı Beldesi'nde incelemelerde bulundu.


Babalar Günü dolaysıyla Arpalı'da ikamet eden Şehit Polis Özel Harekat Ömür Erbay'ın ailesini ziyaret eden Vali Epcim, programının ardından beldede incelemelerde bulundu.


Vali Epcim, incelemeleri kapsamında ilk olarak Arpalı Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kısa süre önce restorasyona alınan camide devam eden çalışmaları inceleyen Vali Epcim, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'dan bilgi aldı. Vali Epcim, çalışmalara ilişkin Başkan Polattimur'la yaptığı değerlendirmelerin ardından Gazi Selmani Terzi Parkı ile Arpalı Kültür Merkezi'ni gezdi.


Başkan Polattimur'la bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, programı kapsamında ayrıca esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.


Vali Cüneyt Epcim'e, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu eşlik etti.

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