Vali Cüneyt Epcim, Aydıncık köyünde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi

Vali Cüneyt Epcim, Merkez'e bağlı Aydıncık Köyü'nde sürdürülen yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında köy yolu 5 metre genişliğinde asfaltla kaplandı.

Vali Epcim, çalışmalara ilişkin Aydıncık Köyü Muhtarı İsmail Haşlak ve köy sakinleriyle değerlendirmelerde bulundu. Pandemi sürecine rağmen yatırımlara devam edildiğine dikkat çeken Vali Epcim, yatırımın vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.