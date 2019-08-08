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Vali Cüneyt Epcim, Danışment Köyü'nde sürdürülen asfalt çalışmalarını inceledi

Vali Cüneyt Epcim, merkeze bağlı Danışment Köyü’nde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarını inceledi.

Vali Cüneyt Epcim, merkeze bağlı Danışment Köyü'nde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarını inceledi.


Köye gelişinde Danışment Köyü Muhtarı Vildan Daştan ile köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Epcim, çalışmalar hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı. Vali Epcim, tamamlanan kısımları dolaşarak denetlemelerde bulundu.


Köyde yaşanan içme suyu problemine ilişkin ilgililerle bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, çözüme yönelik gerekli adımların kısa zamanda atılacağını ve konunun öncelikli olarak ele alınacağını dile getirdi.


Vali Cüneyt Epcim'e incelemeleri sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya eşlik etti.

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