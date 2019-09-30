İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş’e iade-i ziyarette bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş'e iade-i ziyarette bulundu.


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a giden Vali Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.


Vali Epcim, Erzurum Valiliği'ne gelişinde Vali Memiş tarafından karşılandı. Ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Epcim daha sonra Vali Memiş ile makamında bir araya geldi. Vali Epcim burada çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunup sohbet ettiği Vali Memiş'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.


Vali Memiş ise Vali Epcim'e ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 115. Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında Erzurum'da gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.