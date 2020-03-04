Vali Cüneyt Epcim göçmenlerle bir araya geldi

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta geçici koruma altında bulunan göçmenlerle bir araya geldi.

İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 4,5 milyon mülteciye Avrupa sınır kapılarını açacağını duyurmuştu. Kararın ardından geçici koruma statüsünde bulunan yüz binlerce göçmen Avrupa'ya ulaşabilmek için Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sınırı geçen göçmen sayısının 130 bin 469'a ulaştığını açıkladı. Yunanistan'a geçmek üzere sınır kapısına yönelen göçmen sayısı artarken Vali Cüneyt Epcim, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Bayburt'taki göçmen kanaat önderleriyle bir araya geldi. Buluşmada son günlerde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere Avrupa'ya yönelen göç dalgası değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen buluşmada İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ile kurum uzmanları yer aldı.