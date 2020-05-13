Vali Cüneyt Epcim hastane inşaatında incelemelerde bulundu

Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Epcim, inşaat alanını dolaştı. Vali Epcim, 200 yataklı yeni devlet hastanesinin ihtiyaç duyulması halinde yatak kapasitesi artırılabilecek şekilde inşa edildiğini belirtti. Uluslararası standartlarda 55 poliklinik, 7 ameliyathane ve 22 diyaliz ünitesi ile hizmet verecek yatırımın yaz ayları sonunda hasta kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Salgına rağmen çalışmalara koruyucu önlemler eşliğinde devam edildiğini belirten Vali Epcim, “İlimizin uzun dönemdir beklediği, önemli yatırımlardan biri olarak değerlendirdiğimiz yeni devlet hastanesinin açılışını yaz sonu itibariyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Korona virüs tedbirlerine rağmen inşaat çalışmaları devam ediyor. Hastanemizin kabule başlamasıyla Bayburtlu hemşerilerimiz standardı yüksek, kaliteli ve modern sağlık hizmetinin farkını burada tam anlamıyla deneyimlemiş olacak. Vatandaşımızın memnuniyeti de dolayısıyla bizleri memnun edecektir.” dedi.